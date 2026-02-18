Білий дім зробив заяву про переговори України та Росії в Женеві

США вважають, що під час третього раунду переговорів між Україною і Росією в Женеві було досягнуто прогресу.
Як передає РБК-Україна, про це на брифінгу заявила прессекретар Білого дому Керолайн Лівітт.
За її словами, президент Дональд Трамп і його команда "вклали колосальну кількість часу і зусиль" у спробу завершити війну Росії проти України.
"Буквально вчора відбувся черговий раунд тристоронніх переговорів між США, Росією та Україною. Було досягнуто суттєвого прогресу з обох сторін. Обидві сторони погодилися проінформувати своїх лідерів і продовжити спільну роботу над мирною угодою. Тож у майбутньому відбудеться ще один раунд переговорів", - сказала Лівітт.
Вона додала, що Трамп розглядає ситуацію, яка склалася через війну, вкрай несправедливою не тільки стосовно "українців і росіян", а й стосовно американського народу. За її словами, платники податків зі США "оплачували військові зусилля у війні РФ проти України".
Нагадаємо, третій раунд переговорів України та Росії за посередництва США завершився сьогодні, 18 лютого.
За інформацією джерела РБК-Україна, робота військової підгрупи, яка завершує узгодження процедурних питань, зокрема, механізмів моніторингу та припинення вогню, практично завершена.
Він додав, що робота політичної підгрупи стоїть на місці через ультимативні вимоги Москви щодо виведення українських військ з усієї території Донецької області.
Російська делегація, очолювана Володимиром Мединським, намагається повернути обговорення до пунктів стамбульських переговорів 2022 року.
Українській стороні вдалося втримати тиск і перевести діалог у конструктивне русло, однак ключові рішення тепер залежать від зустрічі на рівні лідерів держав.