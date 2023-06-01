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Білий дім зосереджений на реалізації українського мирного плану, - Кірбі

Фото: представник Ради нацбезпеки США Джон Кірбі (GettyImages)
Автор: Володимир Костирін

Адміністрація президента США Джо Байдена сконцентрована на роботі з українською стороною щодо просування та реалізації представленої президентом Володимиром Зеленським Формули миру, що складається з 10 пунктів

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США у Білому домі Джон Кірбі, передає РБК-Україна з посиланням на трансляцію брифінгу.

"Ми зосереджені на роботі з нашими українськими колегами щодо реалізації їхньої пропозиції з 10 пунктів встановлення справедливого миру. І ми побачимо, до чого це призведе", - сказав він.

Кірбі зазначив, що Штати хочуть допомогти Україні, щоб мирні пропозиції, незалежно від того, хто їх висунув, змогли забезпечити стійкий мир.

Це, додав представник Білого дому, має мати підтримку з боку президента України.

Також він наголосив, що російський диктатор Володимир Путін не продемонстрував "реального прагнення" завершити війну проти України встановленням справедливого миру.

Українська Формула миру

Президент України Володимир Зеленський представив мирний план ("формулу миру") ще у листопаді 2022 року. Ініціатива складається з 10 пунктів та передбачає поновлення контролю України над територією, повернення полонених, переслідування воєнних злочинців.

Також українська формула миру полягає у гарантіях радіаційної, ядерної, продовольчої та енергетичної безпеки.

Нещодавно президент Зеленський заявив, що хоче провести мирний саміт у символічну дату - 500 днів повномасштабної війни. Данія та Швеція зголосилися провести саміт.

Як пише The Wall Street Journal, Україна і союзники планують саміт формули миру за участю лідерів інших країн, при цьому він пройде без РФ.

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