UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Білий дім заохочує якнайбільше країн долучитися до комюніке Саміту миру

Фото: прапори США та України у Вашингтоні (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

США закликають та заохочують якомога більше країн і міжнародних організацій поставити підпис під комюніке Саміту миру.

Про це повідомив старший директор з питань Європи Ради нацбезпеки США Майкл Карпентер, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

Він зазначив, що документ буде відкритим для підписання і після завершення саміту.

"Президентка (Швейцарії – ред.) Віола Амхерд наприкінці саміту чітко наголосила, що документ буде відкритим для підписання як серед учасників, що не приєдналися після завершення саміту але згодом можуть захотіти це зробити, так і для інших країн та організацій, які можуть приєднатися",- сказав представник Білого дому.

Також він додав, що США, зі свого боку, від самого початку закликали широке коло країн приєднатися до Глобального саміту миру у Швейцарії. Карпентер зазначив, що було важливо продемонструвати колективну підтримку підходів, які обговорювалися на зустрічі і які відповідають фундаментальним принципам ООН щодо суверенітету та територіальної цілісності. За його словами, США спонукатимуть, щоб якомога більше країн поставили підпис.

«І, звісно, ми будемо заохочувати та підтримувати всі країни підписати цей документ»,- резюмував представник адміністрації США

Нагадаємо, що у Білому домі офіційно підтвердили, що Збройним силам України дозволено завдавати ударів американською зброєю по Росії поблизу як Харківської, так і Сумської областей.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що США відкладають постачання Швейцарії ракет до систем протиповітряної оборони Patriot, оскільки зараз пріоритетом для країни є забезпечення ЗСУ необхідною зброєю.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Саміт мируВійна в Україні