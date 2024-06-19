Україна в пріоритеті. США відкладають постачання Швейцарії ракет до Patriot
Сполучені Штати Америки не відправлять Швейцарії ракети до систем протиповітряної оборони Patriot в заплановані терміни. Спочатку їх отримає Україна, адже забезпечення ЗСУ необхідною зброєю наразі є пріоритетом США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Blick.
Восени 2023 року Швейцарія замовила у США ракети PAC-3 MSE до систем Patriot на суму 300 мільйонів швейцарських франків (340 млн доларів).
Передбачалось, що керовані ракети PAC-3 MSE до ЗРК Patriot будуть прийняті на озброєння швейцарської армії у 2030-2031 роках. Однак постачання ракет будуть відкладені через рішення уряду США і, ймовірно, не зможуть відбутися в заплановані терміни.
Як пише видання, у контракті Вашингтон завчасно прописав опцію про можливість відійти від узгоджених умов, якщо для цього є надзвичайні або переконливі причини і якщо це зачіпає інтереси національної безпеки США. Зараз США заявляють про це через війну в Україні.
Цю інформацію підтвердило Федеральне відомство з оборонних закупівель Швейцарії.
"Швейцарії знову потрібна незалежна і сильна оборонна промисловість, а також диверсифікація закупівель між виробниками та країнами", - наголосили у відомстві.
Очікується, що США офіційно оголосять про своє рішення наступного тижня, у вівторок. Про нові терміни постачань наразі інформації немає.
Допомога Україні від США
Нагадаємо, 7 червня американський лідер Джо Байден під час зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським у Франції оголосив про виділення нового пакета військової допомоги Україні. Йдеться про озброєння на суму 225 мільйонів доларів.
Він включає, зокрема, ракети, боєприпаси для HIMARS, гаубиці та бронетранспортери, артилерійські снаряди та іншу зброю.
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