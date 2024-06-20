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Белый дом поощряют как можно больше стран присоединиться к коммюнике Саммита мира

Фото: флаги США и Украины в Вашингтоне (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

США призывают и поощряют как можно больше стран и международных организаций поставить подпись под коммюнике Саммита мира.

Об этом сообщил старший директор по вопросам Европы Совета нацбезопасности США Майкл Карпентер, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

Он отметил, что документ будет открыт для подписания и после завершения саммита.

"Президент (Швейцарии – ред.) Виола Амхерд в конце саммита четко подчеркнула, что документ будет открыт для подписания как среди участников, которые не присоединились после завершения саммита, но впоследствии могут захотеть это сделать, так и для других стран и организаций, которые могут присоединиться" ,- сказал представитель Белого дома.

Также он добавил, что США, со своей стороны, изначально призвали широкий круг стран присоединиться к Глобальному саммиту мира в Швейцарии. Карпентер отметил, что было важно продемонстрировать коллективную поддержку обсуждаемых на встрече подходов, которые отвечают фундаментальным принципам ООН относительно суверенитета и территориальной целостности. По его словам, США будут побуждать, чтобы как можно больше стран поставили подпись.

"И, конечно, мы будем поощрять и поддерживать все страны подписать этот документ",- резюмировал представитель администрации США

Напомним, что в Белом доме официально подтвердили, что Вооруженным силам Украины разрешено наносить удары американским оружием по России вблизи как Харьковской, так и Сумской областей.

Ранее РБК-Украина сообщало, что США откладывают поставки Швейцарии ракет в системы противовоздушной обороны Patriot, поскольку сейчас приоритетом для страны является обеспечение ВСУ необходимым оружием.

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