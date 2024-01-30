Білий дім закликав спікера Конгресу Джонсона не блокувати угоду про кордон
Адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена закликала спікера Палати представників Майка Джонсона забезпечити ухвалення угоди щодо посилення безпеки на американському кордоні з Мексикою.
Про це в понеділок, 29 січня, заявила прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг у Вашингтоні.
"Ми сумлінно працювали над досягненням реального прогресу в одному з найважливіших питань, яке стоїть перед нами - гарантування безпеки нашого кордону. Тепер потрібно, щоби спікер Джонсон зробив крок зі свого боку і забезпечив визначені у нашому запиті повноваження й ресурси", - зауважила вона.
Речниця Білого дому нагадала, що Республіканська партія активно висловлювалася за виділення нових ресурсів на безпеку кордону з Мексикою, причому на цьому наголошувала безпосередньо адміністрація Трампа. І наголосила, що угода, над якою працювали республіканці та демократи в Сенаті, а також Білий дім, забезпечує необхідні для цього заходи.
Карін Жан-П’єр також підкреслила, що президент готовий підписати законопроєкт у тому вигляді, як він був узгоджений за результатами кількох місяців переговорів. Тож, за її словами, спікер Джонсон повинен надати нинішній адміністрації фінансування і повноваження для того, щоби розв’язати проблему на кордоні.
Фіндопомога для України й угода США щодо кордону з Мексикою
У жовтні 2023 року президент США Джо Байден подав до Конгресу законопроєкт обсягом 106 млрд доларів на допомогу Ізраїлю та Україні, а також союзникам в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. З цієї суми 61,3 млрд доларів пропонувалося виділити на Україну, а 14,3 млрд доларів - на Ізраїль.
Однак у грудні Сенат заблокував розгляд цього документу. Причиною стали вимоги республіканців внести до законопроєкту жорсткіший комплекс заходів щодо захисту південного кордону США з Мексикою.
Опісля демократи і республіканці почали переговори щодо нової угоди по кордону.
Байден заявив про готовність закрити південний кордон у разі кризи з мігрантами. Він закликав законодавців ухвалити відповідний законопроект.
Днями Сенат і Конгрес погодили текст угоди щодо кордону США з Мексикою.
Водночас спікер Палати представників Майк Джонсон назвав проєкт угоди "мертвонародженим". Таким чином він натякнув, що республіканська більшість у нижній палаті Конгресу не планує голосувати за документ.
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