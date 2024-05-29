ua en ru
Ср, 29 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Білий дім визнав, що надто багато американських товарів все ще потрапляє до Росії

США, Середа 29 травня 2024 09:11
UA EN RU
Білий дім визнав, що надто багато американських товарів все ще потрапляє до Росії Фото: США скоротять потік американських товарів до Росії (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Кількість російської зброї, що викликає тривогу, оснащена електронними компонентами зі США і країн-союзників. Компанії мають зупинити потік запчастин, які використовуються для ведення війни проти України.

Про це заявив заступник радника Білого дому з національної безпеки з міжнародної економіки Даліп Сінгх, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Відсоток російського бойового озброєння з компонентами під брендом США чи союзників тривожно та неприйнятно високий", - заявив Сінгх.

Він закликав компанії задіяти свій творчий потенціал та ресурси. "Знайте своїх клієнтів, знайте їх клієнтів і знайте кінцевих користувачів. Переконайтеся, що американські фірми не є мимовільними гвинтиками в арсеналі російської автократії", - сказав він.

США та їхні союзники щосили намагалися зупинити потік запчастин до Росії. Експортний контроль, який націлений на рух товарів, а не на фінансові операції, важко забезпечити, оскільки у виробників немає великих внутрішніх відділів контролю, що виникли у банківській сфері за останні два десятиліття санкційної політики США.

"Потрібні були десятиліття, щоб побудувати архітектуру фінансових санкцій після 11 вересня", - сказав Сінгх, відповідаючи на запитання на заході Брукінгського інституту. Ми маємо робити це з неймовірною швидкістю для технологічних та товарних компаній”.

Сінгх, який відіграв важливу роль у реалізації першого раунду економічних заходів проти Росії у перші дні вторгнення у 2022 році, сказав, що його коментарі були "настійним закликом до корпоративної відповідальності". Сінгх повернувся до Білого дому у лютому після роботи головним економістом PGIM із фіксованих доходів.

Як повідомляло РБК-Україна, у російських ракетах, які летять в Україну, знаходять іноземні компоненти, а 70% деталей припадає на американські компанії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сполучені Штати Америки
NEWS
Північний фронт. Про що попереджає Умєров і де РФ може піти в атаку: думка експерта
Північний фронт. Про що попереджає Умєров і де РФ може піти в атаку: думка експерта
DAILY
Наталія Шамрай, ЦНАП КМДА: Оновлені дані у нас та в ТЦК – це рівнозначні документи
Катерина Гончаровакерівник розділу "Суспільство" Наталія Шамрай, ЦНАП КМДА: Оновлені дані у нас та в ТЦК – це рівнозначні документи