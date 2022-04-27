ru ua
Ср, 27 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Автор всех пакетов санкций США против РФ уходит в отпуск. В его дом проник неизвестный

Новина українською →
Вашингтон, Среда 27 апреля 2022 05:20
Автор всех пакетов санкций США против РФ уходит в отпуск. В его дом проник неизвестный Флаг США (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Далип Сингх, курировавший формирование пакетов санкций против России, планирует уйти в длительный отпуск. Длительный отдых Сингха связан с семейными обстоятельствами

​​​​​​​

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

​​​​​​​

Сингх, который является заместителем советника по национальной безопасности и заместителем в Национальном экономическом совете, стал публичным лицом широкомасштабных экономических санкций Соединенных Штатов, направленных против России за ее вторжение в Украину. Белый дом все еще решает, кем заменить Сингха. Среди чиновников, рассматриваемых на эту должность – Майк Пайл, главный экономический советник вице-президента Харриса.

До прихода в Белый дом Сингх работал главой отдела рынков в Федеральном резервном банке Нью-Йорка и в министерстве финансов при администрации Обамы. Сотрудники правоохранительных органов расследовали инцидент в феврале, когда кто-то незаконно проник в дом Сингха.

Инцидент произошел через несколько дней после того, как Сингх совместно с пресс-секретарем Белого дома Джен Псаки объявили о первом пакете санкций против России. Непосредственных доказательств связи между работой Сингха в администрации и предполагаемым инцидентом нет.

Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Санкции против России
DAILY
Не только Байрактары. Какие дроны Украина получает от союзников и на что они способны
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Не только Байрактары. Какие дроны Украина получает от союзников и на что они способны