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Белый дом признал, что слишком много американских товаров все еще попадает в Россию

США, Среда 29 мая 2024 09:11
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Белый дом признал, что слишком много американских товаров все еще попадает в Россию Фото: США сократят поток американских товаров в Россию (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Вызывающее тревогу количество российского оружия оснащено электронными компонентами из США и стран-союзников. Компании должны остановить поток запчастей, используемых для ведения войны против Украины.

Об этом заявил заместитель советника Белого дома по национальной безопасности по международной экономике Далип Сингх, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Процент российского боевого вооружения с компонентами под брендом США или союзников тревожно и неприемлемо высок", - заявил Сингх.

Он призвал компании задействовать свой творческий потенциал и ресурсы. "Знайте своих клиентов, знайте их клиентов и знайте конечных пользователей. Убедитесь, что американские фирмы не являются невольными винтиками в арсенале российской автократии", - сказал он.

США и их союзники изо всех сил пытались остановить поток запчастей в Россию. Экспортный контроль, который нацелен на движение товаров, а не на финансовые операции, трудно обеспечить, поскольку у производителей нет крупных внутренних отделов контроля, которые возникли в банковской сфере за последние два десятилетия санкционной политики США.

"Потребовались десятилетия, чтобы построить архитектуру финансовых санкций после 11 сентября", - сказал Сингх, отвечая на вопрос на мероприятии Брукингского института. Мы должны делать это с невероятной скоростью для технологических и товарных компаний".

Сингх, который сыграл важную роль в реализации первого раунда экономических мер против России в первые дни вторжения в 2022 году, сказал, что его комментарии были "настоятельным призывом к корпоративной ответственности". Сингх вернулся в Белый дом в феврале после работы главным экономистом PGIM по фиксированным доходам.

Как сообщало РБК-Украина, в российских ракетах, которые летят в Украину, находят иностранные компоненты, а 70% деталей приходится на американские компании.

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