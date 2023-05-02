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Білий дім вітає заяву спікера Палати представників США на підтримку України

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Вівторок 02 травня 2023 23:48
Білий дім вітає заяву спікера Палати представників США на підтримку України Фото: Кевін Маккарті, спікер Палати представників США (flickr.com)
Автор: Володимир Костирін

Представниця Білого дому Карін Жан-П'єр привітала заяву спікера Палати представників Конгресу США, республіканця Кевін Маккарті про свою повну підтримку подальшої допомоги Україні, яка відбиває повномасштабну військову агресію РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

Як зазначила речниця Білого дому, у Вашингтоні були щасливі почути, як Маккарті "відкинув пропаганду, що розповсюджується російськими державними ЗМІ".

"Ми раді почути, що спікер Маккарті погоджується з тим, що продовжувати підтримку України - життєво важливо", - заявила Жан-П'єр.

Також вона звернула увагу, що американський президент протягом останнього року "згуртував світ" на підтримку України, а широка двопартійна підтримка з боку Конгресу для таких зусиль була критично необхідна.

Нагадаємо, раніше спікер Палати представників Конгресу США Маккарті в ході прес-конференції наголосив, відповідаючи на запитання російського журналіста, що підтримує надання Україні допомоги. Також він розкритикував убивства Росією дітей в Україні.

Тим часом раніше Маккарті заявляв, що не підтримує "карт-бланш" у питанні допомоги Україні у війні з РФ.

Додамо також, що раніше Маккарті відмовився відвідувати Україну після запрошення президента Володимира Зеленського.

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