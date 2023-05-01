Продовжимо допомогу Україні. Спікер Палати представників США відповів російському журналісту

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg , про це заявив спікер Палати представників Конгресу США, республіканець Кевін Маккарті.

Під час пресконференції в Єрусалимі російський журналіст почав ставити Маккарті провокаційні питання щодо можливості скорочення допомоги Україні.

"Я голосую за допомогу Україні, я підтримую допомогу Україні. Я не підтримую те, що ваша країна зробила з Україною. Я також не підтримую ваші вбивства дітей", - наголосив спікер Палати представників.

Він зазначив, що російські війська мають піти з території України і він не вважає дії країни-агресора правильними.

"Ми продовжуватимемо підтримувати. І я думаю, що решта світу бачить це так, як воно є", - підкреслив Маккарті.