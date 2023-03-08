ua ru
Ср, 08 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Спікер Палати представників США відмовився відвідати Україну після запрошення Зеленського

Новость на русском →
Вашингтон, Середа 08 березня 2023 17:43
Спікер Палати представників США відмовився відвідати Україну після запрошення Зеленського Фото: Кевін Маккарті, спікер Палати представників США (flickr by Darrell Issa)
Автор: Іван Носальський

Спікер Палати представників США Кевін Маккарті заявив, що не планує відвідувати Україну. У такий спосіб він відповів на запрошення президента Володимира Зеленського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву чиновника у коментарі CNN.

Маккарті, який є республіканцем, зазначив, що він підтримує допомогу Україні, але не підтримує "карт-бланш" у контексті поставок.

При цьому він зазначив, що американський лідер Джо Байден не діє досить швидко у питанні допомоги Україні.

Запрошення Зеленського

Раніше глава української держави в інтерв'ю CNN заявляв про необхідність візиту Маккарті до України.

"Містере Маккарті, він має приїхати сюди, щоб побачити, як ми працюємо, що тут відбувається, які люди зараз воюють, хто зараз воює. І вже після цього робити свої припущення. Я думаю, що спікер Маккарті ніколи не відвідував Київ чи Україну, і я думаю, що це допомогло б йому в його позиції… Коли демократи та республіканці приходять до нас, вони бачать коріння постачань - кожен снаряд, кожен патрон, кожен долар", - розповів Зеленський.

Нагадаємо, раніше група конгресменів-республіканців подала до Палати представників США резолюцію із закликом припинити військову допомогу Україні.

Також ми писали, що, за словами прессекретаря Білого дому Карін Жан-П'єр, і демократи, і республіканці підтримують подальшу допомогу Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Допомога Україні Конгресс США
NEWS
Чотири танки та 700 окупантів: Генштаб оновив втрати армії РФ
Чотири танки та 700 окупантів: Генштаб оновив втрати армії РФ
DAILY
Алекс Віндман: У найближчі рік-два Росія не зможе переламати війну на свою користь
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Алекс Віндман: У найближчі рік-два Росія не зможе переламати війну на свою користь