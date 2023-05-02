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Белый дом приветствует заявление спикера Палаты представителей США в поддержку Украины

Новина українською →
Вторник 02 мая 2023 23:48
Белый дом приветствует заявление спикера Палаты представителей США в поддержку Украины Фото: Кевин Маккарти, спикер Палаты представителей США (flickr.com)
Автор: Владимир Костырин

Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер приветствовала заявление спикера Палаты представителей Конгресса США, республиканца Кевин Маккарти о своей полной поддержке дальнейшей помощи Украине, которая отражает полномасштабную военную агрессию РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

Как отметила спикер Белого дома, в Вашингтоне были счастливы услышать, как Маккарти "отверг пропаганду, распространяемую российскими государственными СМИ".

"Мы рады услышать, что спикер Маккарти согласен с тем, что продолжать поддержку Украины - жизненно важно", - заявила Жан-Пьер.

Также она обратила внимание, что американский президент в течение последнего года "сплотил мир" в поддержку Украины, а широкая двухпартийная поддержка со стороны Конгресса для таких усилий была критически необходима.

Напомним, ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Маккарти в ходе пресс-конференции подчеркнул, отвечая на вопрос российского журналиста, что поддерживает предоставление Украине помощи. Также он раскритиковал убийства Россией детей в Украине.

Между тем, ранее Маккарти заявлял, что не поддерживает "карт-бланш" в вопросе помощи Украине в войне с РФ.

Добавим также, что ранее Маккарти отказался посещать Украину после приглашения президента Владимира Зеленского.

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