Білий дім відреагував на катастрофу з Іл-76 під Бєлгородом

Сполучені Штати Америки наразі не мають підтвердження того, хто міг перебувати на борту російського літака Іл-76, який розбився вранці 24 січня під Бєлгородом.

Про це заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг .

За його словами, наразі Штати роблять усе можливе для того, щоб з'ясувати деталі інциденту та отримати більше інформації. Зокрема Кірбі заявив, що США "бачили повідомлення, але не можуть підтвердити їх".

Кірбі наголосив, що США "роблять все можливе, щоб отримати більше інформації, пов’язаної з падінням цього літака".

Що передувало

Раніше сьогодні стало відомо, що в Корочанському районі Бєлгородської області РФ впав військово-транспортний літак Іл-76. Джерела РБК-Україна повідомляють, що судно перевозило ракети для ЗРК С-300.

При цьому в Росії стверджують, що нібито на літаку були 65 українських полонених, шість членів екіпажу та троє супроводжуючих. Росіяни звинувачують Україну у збитті літака.

В Україні відреагували на заяви росіян, українців закликали не розповсюджувати фейки до офіційних заяв.

Пізніше з'явилася заява Генерального штабу на тлі інформації про падіння Іл-76 під Бєлгородом. У повідомленні йшлося про те, що ЗСУ і надалі будуть вживати заходів контролю за повітряним простором на Бєлгородсько-Харківському напрямку.

Детальніше про те, що відомо про падіння Іл-76 у Бєлгородській області - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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