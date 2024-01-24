Белый дом отреагировал на катастрофу с Ил-76 под Белгородом

У Соединенных Штатов Америки пока нет подтверждения того, кто мог находиться на борту российского самолета Ил-76, который разбился утром 24 января под Белгородом.

Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг .

По его словам, в настоящее время Штаты делают все возможное, чтобы выяснить детали инцидента и получить больше информации. В частности, Кирби заявил, что США "видели сообщения, но не могут подтвердить их".

Кирби подчеркнул, что США "делают все возможное, чтобы получить больше информации, связанной с падением этого самолета".

Что предшествовало

Ранее сегодня стало известно, что в Корочанском районе Белгородской области упал военно-транспортный самолет Ил-76. Источники РБК-Украина сообщают, что судно перевозило ракеты для ЗРК С-300.

При этом в России утверждают, что якобы на самолете находились 65 пленных украинских военных, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Россияне обвиняют Украину в сбыте самолета.

В Украине отреагировали на заявления россиян, украинцев призывали не распространять фейки в официальные заявления.

Позже появилось заявление Генерального штаба на фоне информации о падении Ил-76 под Белгородом. В сообщении говорилось, что ВСУ и дальше будут принимать меры контроля за воздушным пространством на Белгородско-Харьковском направлении.

Детальнее о том, что известно о падении Ил-76 в Белгородской области - читайте в материале РБК-Украина.

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