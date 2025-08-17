UA

Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні

Білий дім спростував інформацію про "документи" Держдепу, знайдені в готелі на Алясці

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Білий дім спростував повідомлення американського Національного громадського радіо про нібито знайдені документи щодо графіка саміту на Алясці. Їх буцімто знайшли на принтері в готелі напередодні перемовин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.

Національне громадське радіо (NPR) заявило, що перед зустріччю Дональда Трампа і Володимира Путіна журналісти виявили у бізнес-центрі одного з готелів роздруковані матеріали, пов'язані з самітом.

У відповідь у Білому домі назвали це "смішним" і розкритикували ЗМІ.

"Абсурдно, що NPR публікує багатосторінкове меню обіду і називає це "порушенням безпеки". Саме через такі вигадані розслідування їх ніхто не сприймає серйозно. Завдяки президенту Трампу вони більше не отримують фінансування з податків американців", - заявила речниця адміністрації Анна Келлі.

 

Зустріч Трампа і Путіна на Алясці

У ніч на 16 серпня президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін зустрілися на Алясці. Переговори у форматі "три на три" тривали майже три години.

Після зустрічі лідери виступили з короткою пресконференцією для ЗМІ, але журналістам не дозволили ставити запитання.

Дорогою до Вашингтона Трамп поговорив з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами.

Як відомо, 18 серпня Зеленський прибуде до Вашингтона, щоб обговорити з американським президентом шляхи завершення війни. Разом з президентом України до Трампа поїдуть канцлер Німеччини, президенти Франції та Фінляндії, прем'єрка Італії і глава Єврокомісії.

Сполучені Штати АмерикиБілий дімАляскаЗустріч Трампа та Путіна