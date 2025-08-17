RU

Белый дом опроверг информацию о "документах" Госдепа, найденных в отеле на Аляске

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Белый дом опроверг сообщение американского Национального общественного радио о якобы найденных документах по графику саммита на Аляске. Их якобы нашли на принтере в отеле накануне переговоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.

Национальное общественное радио (NPR) заявило, что перед встречей Дональда Трампа и Владимира Путина журналисты обнаружили в бизнес-центре одного из отелей распечатанные материалы, связанные с саммитом.

В ответ в Белом доме назвали это "смешным" и раскритиковали СМИ.

"Абсурдно, что NPR публикует многостраничное меню обеда и называет это "нарушением безопасности". Именно из-за таких вымышленных расследований их никто не воспринимает всерьез. Благодаря президенту Трампу они больше не получают финансирование из налогов американцев", - заявила спикер администрации Анна Келли.

 

 

Встреча Трампа и Путина на Аляске

В ночь на 16 августа президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин встретились на Аляске. Переговоры в формате "три на три" продолжались почти три часа.

После встречи лидеры выступили с короткой пресс-конференцией для СМИ, но журналистам не разрешили задавать вопросы.

По дороге в Вашингтон Трамп поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами.

Как известно, 18 августа Зеленский прибудет в Вашингтон, чтобы обсудить с американским президентом пути завершения войны. Вместе с президентом Украины к Трампу поедут канцлер Германии, президенты Франции и Финляндии, премьер Италии и глава Еврокомиссии.

