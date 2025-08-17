Белый дом опроверг информацию о "документах" Госдепа, найденных в отеле на Аляске

Национальное общественное радио (NPR) заявило, что перед встречей Дональда Трампа и Владимира Путина журналисты обнаружили в бизнес-центре одного из отелей распечатанные материалы, связанные с саммитом.

В ответ в Белом доме назвали это "смешным" и раскритиковали СМИ.

"Абсурдно, что NPR публикует многостраничное меню обеда и называет это "нарушением безопасности". Именно из-за таких вымышленных расследований их никто не воспринимает всерьез. Благодаря президенту Трампу они больше не получают финансирование из налогов американцев", - заявила спикер администрации Анна Келли.