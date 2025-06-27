Білий дім скоротить доступ Конгресу до розвідданих через витік щодо Ірану, - NBC

Білий дім планує обмежити обмін розвідданими з членами Конгресу США. Це сталося після того, як у мережу просочилася попередня оцінка збитків, завданих ударами США по ядерних об'єктах Ірану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.
За словами високопоставленого представника Білого дому, адміністрація планує публікувати менше інформації в CAPNET. Йдеться про систему, яка використовується для обміну секретними матеріалами з Конгресом.
Рішення, яке, судячи з усього, не сподобається демократам, було ухвалене в момент, коли вищі посадові особи уряду мали провести в четвер удень секретний брифінг для членів Сенату з приводу страйків.
Зазначається, що Axios першим повідомило про намір Білого дому обмежити обсяг інформації, що надається Конгресу.
У четвер спікер Палати представників Майк Джонсон висловив обурення президента США Дональда Трампа, а також його союзників - щодо повідомлення про ранню оцінку Агентства військової розвідки ударів США по Ірану. У ній йшлося про те, що ядерна програма країни була припинена всього на 3-6 місяців.
"Стався витік, і ми намагаємося докопатися до суті. Те, що сталося, небезпечно і безглуздо. Ми вирішимо цю проблему і збережемо координацію", - сказав Джонсон в інтерв'ю NBC.
На запитання, чи вважає він, що витік стався з Конгресу, спікер відповів: "Це мої підозри".
Незважаючи на "репресії" адміністрації та підозри Джонсона, поки що невідомо, чи виходив витік від члена Конгресу.
Однак NBC News зазначало, що законодавці мали доступ до початкової оцінки ударів від розвідки і могли переглядати її в безпечному місці в Капітолії.
Нагадаємо, в ніч на 22 червня США завдали ударів по ядерних об'єктах Ірану. Однією з пріоритетних цілей був об'єкт у Фордо, який розташований у горі під землею. Експерти стверджували, що тільки бомби США могли його знищити.
Крім того, після цих подій Дональд Трамп зробив не одну заяву про те, що ядерна програма Ірану була повністю знищена. Він також запевнив учора, що Іран не встиг вивести збагачений удар з об'єктів, які опинилися під атакою США.
Однак чиновники Ірану в коментарі Reuters заявили, що Іран нібито вивіз з об'єкта у Фордо більшу частину збагаченого удару, причому це було напередодні атаки США. Крім цього, звідти було евакуйовано персонал.
Інші західні ЗМІ, посилаючись на розвідку США, писали, що Америці все-таки не вдалося повністю знищити ядерну програму Ірану.
До слова, в Європі, за даними Financial Times, тежвважають, що збагачений уран Ірану залишився недоторканим і запаси не були зосереджені на об'єкті у Фордо під час атаки США.
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