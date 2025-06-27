Белый дом сократит доступ Конгресса к разведданным из-за утечки по Ирану, - NBC

Белый дом планирует ограничить обмен разведданными с членами Конгресса США. Это произошло после того, как в сеть просочилась предварительная оценка ущерба, нанесенного ударами США по ядерным объектам Ирана.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.
По словам высокопоставленного представителя Белого дома, администрация планирует публиковать меньше информации в CAPNET. Речь идет о системе, которая используется для обмена секретными материалами с Конгрессом.
Решение, которое судя по всему не понравится демократам, было принято в момент, когда высшие должностные лица правительства должны были провести в четверг днем секретный брифинг для членов Сената по поводу забастовок.
Отмечается, что Axios первым сообщило о намерении Белого дома ограничить объем информации, предоставляемой Конгрессу.
В четверг спикер Палаты представителей Майк Джонсон выразил возмущение президента США Дональда Трампа, а также его союзников - по поводу сообщения о ранней оценке Агентства военной разведки ударов США по Ирану. В ней говорилось, что ядерная программа страны была приостановлена всего на 3-6 месяцев.
"Произошла утечка, и мы пытаемся докопаться до сути. То, что произошло, опасно и нелепо. Мы решим эту проблему и сохраним координацию", - сказал Джонсон в интервью NBC.
На вопрос, считает ли он, что утечка произошла из Конгресса, спикер ответил: "Это мои подозрения".
Несмотря на "репрессии" администрации и подозрения Джонсона, пока неизвестно, исходила ли утечка от члена Конгресса.
Однако NBC News отмечало, что законодатели имели доступ к первоначальной оценке ударов от разведки и могли просматривать ее в безопасном месте в Капитолии.
Напомним, в ночь на 22 июня США нанесли удары по ядерным объектам Ирана. Одной из приоритетных целей был объект в Фордо, который расположен в горе под землей. Эксперты утверждали, что только бомбы США могли его уничтожить.
Кроме того, после этих событий Дональд Трамп сделал не одно заявление о том, что ядерная программа Ирана была полностью уничтожена. Он также заверил вчера, что Иран не успел вывести обогащенный удар с объектов, которые оказались под атакой США.
Однако чиновники Ирана в комментарии Reuters заявили, что Иран якобы вывез из объекта в Фордо большую часть обогащенного удара, причем это было накануне атаки США. Помимо этого, оттуда был эвакуирован персонал.
Другие западные СМИ ссылаясь на разведку США писали, что Америке все таки не удалось полностью уничтожить ядерную программу Ирана.
К слову, в Европе, по данным Financial Times, тоже считают, что обогащенный уран Ирана остался нетронутым и запасы не были сосредоточены на объекте в Фордо во время атаки США.
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