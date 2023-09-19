Білий дім ще не ухвалив рішення щодо надання Україні ATACMS, - Кірбі

Кірбі зазначив, що у Сполучених Штатах ведеться довга розмова про надання Україні крилатих ракет великої дальності, і ця дискусія досі триває.

"Президент не сказав, що зробить це, але він продовжує хотіти, щоб міжвідомчі органи, міністерство оборони, державний департамент, Рада національної безпеки розглянули питання ATACMS. Вони не знімаються зі столу", - заявив представник Білого Дому.

Надання Україні ATACMS

Останнім часом західні ЗМІ повідомляють, що питання надання Україні далекобійних ракет ATACMS зійшло з мертвої точки. Reuters писало, що адміністрація Джо Байдена близька до ухвалення рішення про схвалення передачі Україні ракет великої дальності.

16 вересня сенатори-республіканці у листі до американського лідера закликали Байдена негайно передати Україні далекобійні ракети ATACMS.

Видання The Wall Street Journal, посилаючись на неназваних офіційних осіб, писало, що передачу таких ракет можуть схвалити вже цієї осені.