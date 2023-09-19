Белый дом еще не принял решение о предоставлении Украине ATACMS, - Кирби

Кирби отметил, что в Соединенных Штатах ведется долгий разговор о предоставлении Украине крылатых ракет большой дальности, и эта дискуссия продолжается.

"Президент не сказал, что сделает это, но он продолжает хотеть, чтобы межведомственные органы, министерство обороны, государственный департамент, Совет национальной безопасности рассмотрели вопросы ATACMS. Они не снимаются со стола", - заявил представитель Белого дома.

Предоставление Украине ATACMS

В последнее время западные СМИ сообщают, что вопрос предоставления Украине дальнобойных ракет ATACMS сошел с мертвой точки. Reuters писало, что администрация Джо Байдена близка к принятию решения об одобрении передачи Украине ракет большой дальности.

16 сентября сенаторы-республиканцы в письме американскому лидеру призвали Байдена немедленно передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS.

Издание The Wall Street Journal, ссылаясь на неназванных официальных лиц, писало, что передачу таких ракет могут одобрить уже этой осенью.