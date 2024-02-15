Білий дім: республіканці, які блокують проєкт з грошима Україні, стають на бік Путіна

Вчора, 14 лютого, спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що не планує найближчим часом провести голосування щодо пакета міжнародної допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню, попри те, що 13 лютого Сенат схвалив його.

Як відзначила Жан-П'єр, Джонсон "веде переговори сам із собою". Спочатку він закликав включити безпеку кордону в угоду про національну безпеку, але потім відхилив пропозицію Сенату, яка містила його вищезгадані вимоги. Тепер він протестує проти угоди, яка це питання охоплює.

"Він убиває законопроєкти власноруч. Роблячи те, що вони роблять (республіканці, які блокують допомогу, - ред.), вони стають на бік Путіна. Я думаю, що спікер заплутався, він не розуміє, у чому полягає його робота, а саме - винести законопроєкт на голосування, і той отримає двопартійну підтримку", - заявила спікер.

Зокрема речниця Білого дому додала, що адміністрація президента США Джо Байдена й надалі тиснутиме на Конгрес, щоб законодавці ухвалили додаткове фінансування для партнерів.

"Йдеться не про політику, а про потреби національної безпеки. Критично важливо переконатися, щоб Україна мала те, що їй потрібно, щоб Ізраїль мав те, що їм потрібно для захисту від терористичної організації. І також важливо надати гуманітарну допомогу, люди її чекають", - заявила спікер.

Допомога Україні від США

Минулого року Байден запросив у Конгресу виділити понад 100 млрд доларів на допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню, а також охорону американського кордону. Республіканці відмовилися підтримувати ініціативу. Вони вимагали більш жорстких заходів щодо охорони кордонів. Таким чином, допомога Україні стала залежною від позиції членів Республіканської партії.

Нещодавно у Сенаті США почали розглядати законопроєкт з допомогою Україні, Ізраїлю та Тайваню без грошей для кордону. Вже 3 лютого, його підтримали сенатори.

Для того, щоб законопроєкт набув чинності, він ще має пройти Палату представників і бути підписаний президентом Джо Байденом.