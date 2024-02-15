Белый дом: республиканцы, блокирующие проект с деньгами Украине, становятся на сторону Путина

Вчера, 14 февраля, спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что не планирует в ближайшее время провести голосование по пакету международной помощи Украине, Израилю и Тайваню, несмотря на то, что 13 февраля Сенат одобрил его.

Как отметила Жан-Пьер, Джонсон "ведет переговоры сам с собой". Сначала он призвал включить безопасность границы в соглашение о национальной безопасности, но затем отклонил предложение Сената, которое содержало его вышеупомянутые требования. Теперь он протестует против соглашения, которое этот вопрос охватывает.

"Он убивает законопроекты собственноручно. Делая то, что они делают (республиканцы, которые блокируют помощь, - ред.), они становятся на сторону Путина. Я думаю, что спикер запутался, он не понимает, в чем заключается его работа, а именно - вынести законопроект на голосование, и тот получит двухпартийную поддержку", - заявила спикер.

В частности пресс-секретарь Белого дома добавила, что администрация президента США Джо Байдена и в дальнейшем будет давить на Конгресс, чтобы законодатели приняли дополнительное финансирование для партнеров.

"Речь идет не о политике, а о потребностях национальной безопасности. Критически важно убедиться, чтобы Украина имела то, что ей нужно, чтобы Израиль имел то, что им нужно для защиты от террористической организации. И также важно предоставить гуманитарную помощь, люди ее ждут", - заявила спикер.

Помощь Украине от США

В прошлом году Байден запросил у Конгресса выделить более 100 млрд долларов на помощь Украине, Израилю и Тайваню, а также охрану американской границы. Республиканцы отказались поддерживать инициативу. Они требовали более жестких мер по охране границ. Таким образом, помощь Украине стала зависимой от позиции членов Республиканской партии.

Не так давно в Сенате США начали рассматривать законопроект с помощью Украины, Израиля и Тайваня без денег для границы. Уже 3 февраля его поддержали сенаторы.

Для того, чтобы законопроект вступил в силу, он еще должен пройти Палату представителей и быть подписан президентом Джо Байденом.