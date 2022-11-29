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Білий дім: Путін через нездатність протистояти ЗСУ поводиться "абсолютно огидно"

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Вівторок 29 листопада 2022 03:35
Білий дім: Путін через нездатність протистояти ЗСУ поводиться "абсолютно огидно" Фото: Володимир Путін, президент РФ (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Російський диктатор Володимир Путін сподівається, що масовані удари по об'єктах громадянської критичної інфраструктури України мають зламати опір українців, оскільки окупанти зазнають військових поразок. Такі дії керівника Кремля є "абсолютно огидними".

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на слова координатора зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому США Джона Кірбі під час брифінгу.

Висловлюючись про триваючі російські атаки на енергосистему України він зазначив, що Путін раніше використовував їжу і страх як зброю, а "тепер він використовує холод, що наближається, щоб фактично спробувати поставити український народ на коліна".

"Коли ви подивіться, у що він поцілив, це майже вся громадянська інфраструктура. І значною мірою це енергія, вода, ресурси, які потрібні людям, коли вони готуються до того, що, безперечно, буде холодною зимою", - заявив представник Білого дому.

"Але це огидно. Те, що він робить в останні кілька тижнів, просто абсолютно огидно. Не те щоб він не чинив мерзенно раніше, але... цілі ці переважно цивільні. І він хоче саме спробувати поставити український народ на коліна, тому що він не може поставити на коліна українські збройні сили", - зазначив Кірбі.

При цьому урядовець висловив упевненість, що зробити це Путіну не вдасться.

Відповідаючи на запитання про практичні дії США, щоб протидіяти такому терору РФ та допомогти Україні подолати наслідки, Кірбі назвав "кілька речей":

По-перше, Штати продовжують забезпечувати українські збройні сили "інструментами, зброєю, можливостями та навчанням, яких вони потребують, щоб вони могли досягти успіху на полі бою".

По-друге, США працює з союзниками та партнерами по всьому світу, щоб отримати запасні частини, обладнання, трансформатори, види матеріалів та комплектуючих для відновлення та запуску електроенергії на більшій частині України, а також - "водні ресурси".

Нагадаємо, раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав Україну бути готовою до нових ударів РФ по критичній інфраструктурі.

Також повідомлялося, що перед цим у Білому домі США відреагували на бажання Кремля "підштовхнути" Україну до переговорів.

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