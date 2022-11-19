У Байдена відреагували на бажання Кремля "підштовхнути" Україну до переговорів

Лише президент України Володимир Зеленський може ухвалити рішення про початок переговорів з Росією. США не можуть натиснути на Україну для того, щоб вона розпочала переговори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву координатора зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джона Кірбі.

Він зазначив, що дипломатичне врегулювання - це найкраще, що можливо, крім просто виведення військ президентом Росії Володимиром Путіним.

"Ми також говорили, що Зеленський сам визначає, чи готовий він до переговорів, коли і як ці переговори виглядатимуть. Ніхто в США не штовхає, не схиляє та не підбиває його до переговорів", - заявив Кірбі.

Нагадаємо, раніше у Кремлі запропонували Заходу підштовхнути Україну до переговорів із Росією. Для цього Москва нібито готова сама розпочати діалог із партнерами Києва.

Позиція України

Після анексії Росією тимчасово окупованих територій України президент Володимир Зеленський виключив переговори з нинішнім керівництвом РФ.

Глава держави ухвалив рішення РНБО про "неможливість проведення переговорів" з президентом РФ Володимиром Путіним.

Думка Заходу

При цьому, за даними американських ЗМІ, офіційні особи США та ЄС розглядають зимовий період як можливість переговорів України та Росії.

Тим часом глава зовнішньополітичного відомства Європейського союзу Жозеп Боррель заявив, що Україна сама має вирішити, коли розпочати переговори з Росією.

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