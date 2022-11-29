Белый дом: Путин из-за неспособности противостоять ВСУ ведет себя "совершенно отвратительно"

Российский диктатор Владимир Путин надеется, что массированные удары по объектам гражданской критической инфраструктуры Украины должны сломать сопротивление украинцев, так как оккупанты терпят военные поражения. Такие действия руководителя Кремля являются "абсолютно отвратительными".

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на слова координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома США Джона Кирби в ходе брифинга .

Высказываясь о продолжающихся российских атаках на энергосистему Украины он отметил, что Путин ранее использовал еду и страх как оружие, а "теперь он использует приближающиеся холода, чтобы фактически попытаться поставить украинский народ на колени".

"Когда вы посмотрите, во что он попал, это почти вся гражданская инфраструктура. И в значительной степени это энергия, вода, ресурсы, которые нужны людям, когда они готовятся к тому, что, без сомнения, будет холодной зимой", - заявил представитель Белого дома.

"Но это отвратительно. То, что он делает в последние несколько недель, просто совершенно отвратительно. Не то, чтобы он не поступал мерзко раньше, но... цели эти в основном гражданские. И он хочет именно попытаться поставить украинский народ на колени, потому что он не может поставить на колени украинские вооруженные силы", - отметил Кирби.

При этом чиновник выразил уверенность, что сделать это Путину не удастся.

Отвечая на вопрос о практических действиях США, чтобы противодействовать такому террору РФ и помочь Украине преодолеть последствия, Кирби назвал "несколько вещей":

Во-первых, Штаты продолжают обеспечивать украинские вооруженные силы "инструментами, оружием, возможностями и обучением, в которых они нуждаются, чтобы они могли добиться успеха на поле боя".

Во-вторых, США работает с союзниками и партнерами по всему миру, чтобы получить запасные части, оборудование, трансформаторы, виды материалов и комплектующих для восстановления и запуска электроэнергии на большей части Украины, а также - "водные ресурсы".