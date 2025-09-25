Білий дім пригрозив масовими звільненнями у разі "шатдауну", - CNN

У разі припинення фінансування через протистояння демократів і республіканців, федеральні відомства будуть змушені масово звільняти держслужбовців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Офіс з питань управління та бюджету (OMB) наказав федеральним відомствам підготувати плани масових звільнень на випадок "шатдауну". Під скорочення мають потрапити програми, які закон не зобов’язує продовжувати.

Зазначається, що меморандум OMB різко відрізняється від попередньої практики та означає посилення тиску з боку адміністрації президента США Дональда Трампа у протистоянні з демократами в Конгресі щодо фінансування.

У документі наказано визначити програми, що залишаться без коштів після 30 вересня, якщо Конгрес не ухвалить бюджет. Якщо вони не мають альтернативного фінансування, то стануть ціллю для масштабних скорочень, які можуть назавжди ліквідувати робочі місця, визнані "несумісними" з пріоритетами Трампа.

"Ми зберігаємо надію, що демократи в Конгресі не спровокують "шатдаун" і наведені кроки не будуть потрібні", - йдеться у меморандумі.

Реакція опозиції

Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер назвав меморандум "спробою залякування".

"Дональд Трамп звільняє федеральних працівників від самого початку - не для того, щоб управляти, а щоб лякати", - заявив він.

На його думку, звільнення скасують у суді або ж працівників доведеться поновлювати.

Загроза масових втрат робочих місць лише загострює конфлікт. Демократи вимагають поступок, зокрема продовження дії підвищених субсидій на медстрахування Obamacare, які завершуються наприкінці року. Білий дім і республіканці наполягають на "чистому" продовженні фінансування.

Цього тижня Трамп скасував зустріч із лідерами демократів, повністю відкинувши їхні вимоги. У середу OMB ще раз підтвердило позицію адміністрації, назвавши пропозиції демократів "божевільними" та наголосивши, що навіть у випадку "шатдауну" фінансуватимуться "ключові пріоритети Трампа".

План масштабних скорочень

Цей крок став продовженням політики адміністрації Трампа, спрямованої на скорочення федерального апарату. У лютому президент підписав указ, який вимагав від агентств підготувати плани великого скорочення. Тоді результати були різними. Деякі відомства звільнили частину персоналу, інші відмовилися, а дехто навіть просив працівників повернутися.

Ще у лютому OMB та Управління з питань персоналу направили інший меморандум, де наказали визначити всіх співробітників, чиї функції не обов’язкові за законом і які не вважаються критично необхідними під час "шатдауну".

Незвично, що цього разу OMB досі не оприлюднило на своєму сайті плани відомств на випадок шатдауну, хоча термін фінансування спливає менш ніж за тиждень. У документі йдеться, що "багато, але не всі" агентства вже надали оновлені плани. У них визначено, які функції і працівники вважаються необхідними й продовжать роботу, але часто без зарплати до ухвалення бюджету.

Наслідки попередніх зупинок

Попередні "шатдауни" мали різні наслідки: закривалися національні парки й музеї, зупинялися продовольчі інспекції, скасовувалися імміграційні слухання, затримувалася видача кредитів для бізнесу та домогосподарств. Водночас ключові служби - виплати Social Security, робота поліції, авіадиспетчерів і прикордонників - продовжувалися.

Позиція профспілок і критика

У профспілках держслужбовців заявили, що не мають інформації про цей меморандум. Національна профспілка працівників казначейства і Американська федерація держслужбовців поки не надали коментарів.

Представники лівоцентристських організацій розкритикували наміри використати "шатдаун" для зменшення апарату.