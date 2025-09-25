Белый дом пригрозил массовыми увольнениями в случае "шатдауна", - CNN

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Офис по вопросам управления и бюджета (OMB) приказал федеральным ведомствам подготовить планы массовых увольнений на случай "шатдауна". Под сокращения должны попасть программы, которые закон не обязывает продолжать.

Отмечается, что меморандум OMB резко отличается от предыдущей практики и означает усиление давления со стороны администрации президента США Дональда Трампа в противостоянии с демократами в Конгрессе по финансированию.

В документе предписано определить программы, которые останутся без средств после 30 сентября, если Конгресс не примет бюджет. Если они не имеют альтернативного финансирования, то станут целью для масштабных сокращений, которые могут навсегда ликвидировать рабочие места, признанные "несовместимыми" с приоритетами Трампа.

"Мы сохраняем надежду, что демократы в Конгрессе не спровоцируют "шатдаун" и приведенные шаги не потребуются", - говорится в меморандуме.

Реакция оппозиции

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер назвал меморандум "попыткой запугивания".

"Дональд Трамп увольняет федеральных работников с самого начала - не для того, чтобы управлять, а чтобы пугать", - заявил он.

По его мнению, увольнение отменят в суде или же работников придется восстанавливать.

Угроза массовых потерь рабочих мест только обостряет конфликт. Демократы требуют уступок, в частности продления действия повышенных субсидий на медстрахование Obamacare, которые завершаются в конце года. Белый дом и республиканцы настаивают на "чистом" продолжении финансирования.

На этой неделе Трамп отменил встречу с лидерами демократов, полностью отвергнув их требования. В среду OMB еще раз подтвердило позицию администрации, назвав предложения демократов "безумными" и подчеркнув, что даже в случае "шатдауна" будут финансироваться "ключевые приоритеты Трампа".

План масштабных сокращений

Этот шаг стал продолжением политики администрации Трампа, направленной на сокращение федерального аппарата. В феврале президент подписал указ, который требовал от агентств подготовить планы крупного сокращения. Тогда результаты были разными. Некоторые ведомства уволили часть персонала, другие отказались, а некоторые даже просили работников вернуться.

Еще в феврале OMB и Управление по вопросам персонала направили другой меморандум, где приказали определить всех сотрудников, чьи функции не обязательны по закону и которые не считаются критически необходимыми во время "шатдауна".

Необычно, что на этот раз OMB до сих пор не обнародовало на своем сайте планы ведомств на случай шатдауна, хотя срок финансирования истекает менее чем через неделю. В документе говорится, что "многие, но не все" агентства уже предоставили обновленные планы. В них определено, какие функции и работники считаются необходимыми и продолжат работу, но часто без зарплаты до принятия бюджета.

Последствия предыдущих остановок

Предыдущие "шатдауны" имели разные последствия: закрывались национальные парки и музеи, останавливались продовольственные инспекции, отменялись иммиграционные слушания, задерживалась выдача кредитов для бизнеса и домохозяйств. В то же время ключевые службы - выплаты Social Security, работа полиции, авиадиспетчеров и пограничников - продолжались.

Позиция профсоюзов и критика

В профсоюзах госслужащих заявили, что не располагают информацией об этом меморандуме. Национальный профсоюз работников казначейства и Американская федерация госслужащих пока не предоставили комментариев.

Представители левоцентристских организаций раскритиковали намерения использовать "шатдаун" для уменьшения аппарата.