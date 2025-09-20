В роботі уряду США може статися новий "шатдаун", - Трамп

Робота американського уряду може бути призупинена на певний період часу через неможливість республіканців і демократів затвердити законопроект про фінансування.

Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг лідера у Білому домі.

Президент висловив песимізм щодо того, що обидві політичні сили зможуть досягти угоди, для чого потрібно 60 голосів у Сенаті.

Республіканці мають 53 місця у верхній палаті. Це означає, що щонайменше сім демократів повинні підтримати проєкт фінансування для подальшої роботи уряду.

"Ми продовжимо говорити з демократами, але я думаю, що цілком можливо станеться "шатдаун" на певний період часу. І ми подбаємо про армію. Ми подбаємо про соціальне забезпечення. Ми подбаємо про ті речі, про які ми повинні подбати, - сказав Трамп.

За його словами, "багато речей, за які змагаються демократи, … не зможуть бути профінансовані. Тож ми будемо спостерігати і дивитися, як ми впораємося з цим".

Президент висловив сумнів у здатності республіканців домовитися з демократами, які наполягали на продовженні субсидій на охорону здоров’я та відновленні фінансування у рамках угоди держпрограми охорони здоров’я Medicaid.

"Я не знаю, чи можна укласти угоду з цими людьми. Я думаю, ці люди божевільні", - сказав президент.

Трамп подякував сенатору-демократу Джону Федерману, який виступив проти перспективи урядового "шатдауну".

"Він хоче зберегти країну відкритою. Ми як країна робимо такі великі успіхи", - сказав Трамп.

Ризик урядового "шатдауну" в США

"Шатдаун" - це ситуація, коли частина американського уряду вимушено призупиняє роботу через відсутність затвердженого фінансування на певний період.

У п'ятницю, 19 вересня, фракція республіканців у Палаті представників схвалила короткостроковий пакет фінансування уряду для уникнення призупинення його роботи наприкінці місяця. Законопроєкт був підготовлений республіканцями без участі демократів.

Однак за кілька годин демократи у Сенаті заблокували затверджений Палатою законопроєкт.

Республіканці також провалили альтернативну пропозицію, що відтерміновувала дедлайн до 31 жовтня, що також збільшило вірогідність "шатдауну".

Республіканці розкритикували пропозицію демократів, що передбачає фінансування обсягом 1,5 трлн доларів. На їхню думку, цей проєкт є нереалістичним до практичного виконання і не отримає підпису Трампа.