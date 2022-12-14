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Білий дім про постачання ППО Patriot Україні: не в найближчому пакеті

Фото: Джон Кірбі, координатор при Білому домі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Білому домі поки що не можуть підтвердити плани США щодо включення систем ППО Patriot до наступного пакету військової допомоги Україні.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rai News, про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі.

"Я не можу підтвердити повідомлення преси про постачання Patriot до України. Ми завжди прозорі щодо пакетів зі зброєю, які ми відправили та відправимо до Києва", - заявив Кірбі, відповідаючи на запитання щодо включення систем ППО до нового пакету військової допомоги.

Він також зазначив, що США готують ще один пакет допомоги Україні, в якому перевагу віддано системам ППО. Але більших деталей Кірбі не розкрив.

Нагадаємо, раніше CNN повідомляло про те, що США завершують підготовку плану з постачання ППО Patriot в Україну.

Пізніше стало відомо, що, за даними The Washington Post, президент США Джо Байден може затвердити постачання лише за однієї умови.

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