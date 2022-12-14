Білий дім про постачання ППО Patriot Україні: не в найближчому пакеті

У Білому домі поки що не можуть підтвердити плани США щодо включення систем ППО Patriot до наступного пакету військової допомоги Україні.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rai News , про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі.

"Я не можу підтвердити повідомлення преси про постачання Patriot до України. Ми завжди прозорі щодо пакетів зі зброєю, які ми відправили та відправимо до Києва", - заявив Кірбі, відповідаючи на запитання щодо включення систем ППО до нового пакету військової допомоги.

Він також зазначив, що США готують ще один пакет допомоги Україні, в якому перевагу віддано системам ППО. Але більших деталей Кірбі не розкрив.