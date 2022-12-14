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Белый дом о поставках ПВО Patriot Украине: не в ближайшем пакете

Фото: Джон Кирби, координатор при Белом доме (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Белом доме пока не могут подтвердить планы США по включению систем ПВО Patriot в следующий пакет военной помощи Украине.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rai News, об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.

"Я не могу подтвердить сообщения прессы о поставках Patriot в Украину. Мы всегда прозрачны в отношении пакетов с оружием, которые мы отправили и отправим в Киев", - заявил Кирби, отвечая на вопрос о включении систем ПВО в новый пакет военной помощи.

Он также отметил, что США готовят еще один пакет помощи Украине, в котором предпочтение отдано системам ПВО. Но больших деталей Кирби не раскрыл.

Напомним, ранее CNN сообщало о том, что США завершают подготовку плана по поставкам ПВО Patriot в Украину.

Позже стало известно, что, по данным The Washington Post, президент США Джо Байден может утвердить поставки только при одном условии.

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