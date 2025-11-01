Білий дім посилив контроль над присутністю ЗМІ, - Reuters

У Білому домі змінили правила роботи преси - журналістам більше не можна вільно відвідувати приміщення в Західному крилі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію інформаційного агентства Reuters.
Акредитовані журналісти Білого дому зіткнулися з новими обмеженнями: їм заборонили вільно відвідувати офіси пресслужба, включно з приміщенням прессекретаря та працівників відділу комунікацій, що розташовані неподалік від Овального кабінету. Тепер доступ можливий тільки за попереднім записом.
Як уточнюють джерела, йдеться про так звану кімнату 140, відому в професійному середовищі як "Верхня преса".
Раніше журналісти могли потрапити туди без зайвих процедур, щоб отримати оперативний коментар або уточнити деталі.
Однак тепер відвідування можливе лише за погодженням з уповноваженими представниками Білого дому.
Представники Ради національної безпеки пояснили, що такі зміни пов'язані з внутрішніми структурними коригуваннями.
За даними відомства, співробітники служби комунікацій тепер регулярно працюють із матеріалами, що містять конфіденційні дані.
"Для захисту таких документів і забезпечення координації між відділом комунікацій і Радою національної безпеки представникам преси більше не дозволяється доступ до кімнати 140 без попереднього дозволу", - наголошується в офіційній записці.
Нововведення послідували за аналогічними заходами, нещодавно введеними в Міністерстві оборони США. Тоді десятки журналістів змушені були покинути свої робочі місця в Пентагоні та повернути акредитації.
Експерти вважають, що адміністрація прагне посилити контроль над поводженням із внутрішньою інформацією.
Раніше акредитовані представники ЗМІ могли практично безперешкодно взаємодіяти з прессекретаркою Керолайн Лівітт, її заступником Стівеном Чунгом та іншими співробітниками, які мають відношення до висвітлення діяльності президента. Тепер такий формат спілкування стане винятком.
