Білий дім посилив контроль над присутністю ЗМІ, - Reuters

Акредитовані журналісти Білого дому зіткнулися з новими обмеженнями: їм заборонили вільно відвідувати офіси пресслужба, включно з приміщенням прессекретаря та працівників відділу комунікацій, що розташовані неподалік від Овального кабінету. Тепер доступ можливий тільки за попереднім записом.

Як уточнюють джерела, йдеться про так звану кімнату 140, відому в професійному середовищі як "Верхня преса".

Раніше журналісти могли потрапити туди без зайвих процедур, щоб отримати оперативний коментар або уточнити деталі.

Однак тепер відвідування можливе лише за погодженням з уповноваженими представниками Білого дому.

Причина - робота з конфіденційними матеріалами

Представники Ради національної безпеки пояснили, що такі зміни пов'язані з внутрішніми структурними коригуваннями.

За даними відомства, співробітники служби комунікацій тепер регулярно працюють із матеріалами, що містять конфіденційні дані.

"Для захисту таких документів і забезпечення координації між відділом комунікацій і Радою національної безпеки представникам преси більше не дозволяється доступ до кімнати 140 без попереднього дозволу", - наголошується в офіційній записці.

Обмеження торкнулися не тільки Білого дому

Нововведення послідували за аналогічними заходами, нещодавно введеними в Міністерстві оборони США. Тоді десятки журналістів змушені були покинути свої робочі місця в Пентагоні та повернути акредитації.

Експерти вважають, що адміністрація прагне посилити контроль над поводженням із внутрішньою інформацією.

Раніше акредитовані представники ЗМІ могли практично безперешкодно взаємодіяти з прессекретаркою Керолайн Лівітт, її заступником Стівеном Чунгом та іншими співробітниками, які мають відношення до висвітлення діяльності президента. Тепер такий формат спілкування стане винятком.