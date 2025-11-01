Белый дом усилил контроль над присутствием СМИ, – Reuters

В Белом доме изменили правила работы прессы — журналистам больше нельзя свободно посещать помещения в Западном крыле.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию информационного агентства Reuters.
Аккредитованные журналисты Белого дома столкнулись с новыми ограничениями: им запретили свободно посещать офисы пресс-службы, включая помещение пресс-секретаря и сотрудников отдела коммуникаций, расположенные неподалеку от Овального кабинета. Теперь доступ возможен только по предварительной записи.
Как уточняют источники, речь идет о так называемой комнате 140, известной в профессиональной среде как "Верхняя пресса".
Ранее журналисты могли попасть туда без лишних процедур, чтобы получить оперативный комментарий или уточнить детали.
Однако теперь посещение возможно лишь по согласованию с уполномоченными представителями Белого дома.
Представители Совета национальной безопасности объяснили, что такие изменения связаны с внутренними структурными корректировками.
По данным ведомства, сотрудники службы коммуникаций теперь регулярно работают с материалами, содержащими конфиденциальные данные.
"Для защиты подобных документов и обеспечения координации между отделом коммуникаций и Советом национальной безопасности представителям прессы больше не разрешается доступ в комнату 140 без предварительного разрешения", — отмечается в официальной записке.
Нововведения последовали за аналогичными мерами, недавно введенными в Министерстве обороны США. Тогда десятки журналистов вынуждены были покинуть свои рабочие места в Пентагоне и вернуть аккредитации.
Эксперты считают, что администрация стремится ужесточить контроль над обращением с внутренней информацией.
Ранее аккредитованные представители СМИ могли практически беспрепятственно взаимодействовать с пресс-секретарем Кэролайн Ливитт, ее заместителем Стивеном Чунгом и другими сотрудниками, имеющими отношение к освещению деятельности президента. Теперь такой формат общения станет исключением.
Напоминаем, что США рассматривают возможность возобновления подземных ядерных испытаний впервые за три десятилетия, что вызывает тревогу среди мирового сообщества из-за риска новой гонки вооружений и усиления международной напряженности.
Отметим, что в американском штате Нью-Мексико на крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе в Артезии произошел сильный взрыв, после которого над городом поднялось плотное облако дыма.