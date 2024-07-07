Білий дім побоюється вводити нові санкції проти Росії. NYT дізналося причину

У США побоюються вводити нові санкції проти Росії за використання нафтових танкерів для обходу західних обмежень. Білий дім вважає, що це може спричинити зростання цін на нафту та хашкодити передвиборчій кампанії Байдена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

За даними видання, американське казначейство запропонувало нові заходи, щоб завдати шкоди флоту застарілих нафтових танкерів, які допомагають доставляти російську нафту покупцям у всьому світі всупереч західним санкціям.

Так, зусилля відомства спрямовані на те, щоб покарати Росію, але вони зайшли в глухий кут через побоювання Білого дому.

"У той час як офіційні особи в казначействі хочуть вивести російські танкери з ладу, економічні радники в Білому домі стурбовані тим, що це спричинить ризик зростання цін на нафту цього літа і підвищення цін на бензин у США, що може зашкодити передвиборній кампанії Байдена. ", - наголошується у статті.

Джерела видання повідомили, що згідно з аналітичними даними казначейства, подібні антиросійські санкції мінімально вплинуть на нафтовий ринок. Проте запропонована ініціатива продовжує висіти на розгляді і навряд чи буде ухвалена до закінчення виборів.