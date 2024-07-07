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Белый дом опасается вводить новые санкции против России. NYT узнало причину

Воскресенье 07 июля 2024 22:57
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Белый дом опасается вводить новые санкции против России. NYT узнало причину Фото: Белый дом не спешит вводить санкции против РФ (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В США опасаются вводить новые санкции против России за использование нефтяных танкеров для обхода западных ограничений. Белый дом считает, что это может вызвать рост цен на нефть и испортить предвыборную кампанию Байдена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

По данным издания, американское казначейство предложило новые меры, чтобы нанести ущерб флоту устаревших нефтяных танкеров, которые помогают доставлять российскую нефть покупателям по всему миру вопреки западным санкциям.

Так, усилия ведомства направлены на то, чтобы наказать Россию, но они зашли в тупик из-за опасений Белого дома.

"В то время как официальные лица в казначействе хотят вывести российские танкеры из строя, экономические советники в Белом доме обеспокоены тем, что это повлечет за собой риск роста цен на нефть этим летом и повышении цен на бензин в США, что может повредить предвыборной кампании Байдена", - отмечается в статье.

Источники издания сообщили, что согласно аналитическим данным казначейства, подобные антироссийские санкции минимально повлияют на нефтяной рынок. Тем не менее, предложенная инициатива продолжает висеть на рассмотрении и вряд ли будет принята до окончания выборов.

Напомним, по данным Axios, демократы надеются, что президент США Джо Байден снимет свою кандидатуру с выборов до пятницы.

Ранее РБК-Украина сообщало, чем закончился второй тур парламентских выборов во Франции.

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