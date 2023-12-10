Білий дім планує укласти угоду з Конгресом для військової допомоги Україні та Ізраїлю

Республіканці наполягають на тому, що додаткове фінансування України повинно супроводжуватися серйозними змінами в системі безпеки кордонів США, але двопартійна група сенаторів, яка намагається знайти компроміс, не досягла значного прогресу, оскільки до відходу Конгресу США на різдвяні канікули залишилося менше тижня.

"Цього тижня Білий дім почне діяти більш активно", - заявив Мерфі.

Він додав, що важливо знати, чи підпише президент США Джо Байден будь-яку перспективну угоду.

Проблеми з фінансовою допомогою США для України

Україна опинилася на порозі втрати військової підтримки США через затримку у прийнятті пакетів фінансової допомоги американським Конгресом.

6 грудня Сенат заблокував початок дебатів щодо пакету допомоги Джо Байдена на 106 млрд доларів, що передбачає виділення на оборонні потреби України понад 61 млрд доларів. Причиною стали вимоги республіканців внести до законопроекту жорсткіші вимоги щодо захисту південного кордону США з Мексикою.

Президент США Джо Байден розкритикував таке рішення Сенату та звинуватив республіканців у політичних іграх.

Водночас, Білий дім готовий піти на компроміси щодо посилення правил перетину кордону для мігрантів, щоб отримати голоси Республіканської партії для затвердження допомоги Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.