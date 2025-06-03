Білий дім підтвердив участь Трампа у саміті НАТО в Гаазі

Саміт НАТО в Гаазі

Нагадаємо, наступний саміт НАТО відбудеться у Гаазі (Нідерланди) 24-25 червня.

Нещодавно ЗМІ повідомляли, що президент США Дональд Трамп братиме участь у саміті. На зустріч також отримав запрошення український президент Володимир Зеленський.

Сьогодні Зеленський підтвердив, що Україну запросили на саміт НАТО в Гаазі.

За даними Radio Free Europe, саміт НАТО замість трьох днів триватиме два дні. Це пов'язано з тим, що в Альянсі побоюються нового скандалу з Трампом.

Зокрема, видання нагадало саміт НАТО 2018 року в Брюсселі, коли був перший президентський термін Трампа. Тоді відео напруженої суперечки з колишнім генсеком Єнсом Столтенбергом визначило тон засідання. Трамп зі свого боку пригрозив повністю вивести США з військової організації.

Для того, щоб уникнути приводів для конфлікту на саміті в червні, захід буде скорочено з трьох днів до двох. Програму ще не затвердили, але, найімовірніше, у перший день буде офіційна вечеря, а в другий - дві робочі сесії. Одна буде зосереджена на витратах на оборону, а інша на питаннях розвитку оборонної промисловості.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.