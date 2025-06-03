Белый дом подтвердил участие Трампа в саммите НАТО в Гааге

Президент США Дональд Трамп примет участие в саммите НАТО, который состоится 24-25 июня в Гааге.
Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт во время брифинга.
"Я могу подтвердить, что он (Трамп - ред.) поедет на саммит НАТО", - заявила журналистам Левитт.
По ее словам, президент США будет стремиться сплотить членов Альянса для увеличения расходов на оборону до 5%. Из них 3,5% ВВП пойдет на основную оборону, еще 1,5% - на оборонные расходы в других сферах (инфраструктура, киберзащита, гражданская готовность).
Напомним, следующий саммит НАТО состоится в Гааге (Нидерланды) 24-25 июня.
Недавно СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп будет участвовать в саммите. На встречу также получил приглашение украинский президент Владимир Зеленский.
Сегодня Зеленский подтвердил, что Украину пригласили на саммит НАТО в Гааге.
По данным Radio Free Europe, саммит НАТО вместо трех дней продлится два дня. Это связано с тем, что в Альянсе опасаются нового скандала с Трампом.
В частности, издание напомнило саммит НАТО 2018 года в Брюсселе, когда был первый президентский срок Трампа. Тогда видео напряженного спора с бывшим генсеком Йенсом Столтенбергом определило тон заседания. Трамп со своей стороны пригрозил полностью вывести США из военной организации.
Для того, чтобы избежать поводов для конфликта на саммите в июне, мероприятие будет сокращено с трех дней до двух. Программу еще не утвердили, но, скорее всего, в первый день будет официальный ужин, а во второй - две рабочие сессии. Одна будет сосредоточена на расходах на оборону, а другая на вопросах развития оборонной промышленности.
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