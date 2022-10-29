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Білий дім підтвердив участь Байдена у саміті G20 та анонсував нові візити

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Вашингтон, Субота 29 жовтня 2022 02:59
Білий дім підтвердив участь Байдена у саміті G20 та анонсував нові візити Фото: прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Президент Сполучених Штатів Джо Байден візьме участь у саміті G20, який пройде в листопаді в Індонезії, а перед цим відвідає Єгипет та Камбоджу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прессекретаря Білого дому Карін Жан-П'єр під час брифінгу.

Вона уточнила, що 11 листопада на шляху на Балі американський лідер візьме участь у кліматичній конференції Організації Об'єднаних Націй, яка відбудеться на єгипетському курорті Шарм еш-Шейху, а 12-13 листопада відвідає столицю Камбоджі Пномпень, де відвідає щорічний саміт США.

Нагадаємо, 25 жовтня прессекретар Білого дому заявила, що Байден, як і раніше, не має наміру ініціювати контакт з президентом РФ Володимиром Путіним в рамках саміту G20 в Індонезії.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський також отримав запрошення на міжнародний форум G20 особисто від президента Індонезії Відодо під час візиту до Києва. Однак поки що в Офісі президента ще немає остаточного рішення про візит Зеленського до Індонезії. Воно прийматиметься безпосередньо напередодні саміту.

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