Білий дім підтвердив надання Україні ракет ATACMS, але вони не б'ють на 300 км

США підтверджують передачу Україні ракет ATACMS. Але ракети, які отримала українська армія, мають радіус дії 165 кілометрів.
Про це заявила представник Ради національної безпеки США Едріен Вотсон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на PAP.
"США нещодавно доставили в Україну ракети ATACMS радіусом дії до 100 миль (близько 160 км - ред.) в рамках нашої постійної підтримки українського народу від жорсткого вторгнення Росії", - заявила Вотсон.
За її словами, США вважають, що ракети ATACMS забезпечать значне збільшення бойових спроможностей України, адже дозволять вражати цілі, розташовані в глибині України, і позбавлять росіян можливості мати "прихисток" на окупованій території.
"Ми сповнені рішучості продовжувати надавати Україні військову допомогу, необхідну їй для досягнення успіху на полі бою і боротьби за свободу і незалежність", - резюмувала Вотсон.
Представник Ради нацбезпеки США не назвала, який саме тип ATACMS отримала Україна, але ймовірно мова йде про ATACMS Block I (M39, MGM-140, MGM-140A). Саме цей тип ракети має радіус дії 165 км. Він також має касетну бойову частину.
Від свого аналога, здатного летіти на 300 км, ATACMS Block I відрізняється тим, що має більшу кількість касетних зарядів - 950, а не 300.
Нагадаємо, сьогодні українські військові завдали удару по аеродромах в окупованих Бердянську та Луганську. В результаті було знищено майже десяток гелікоптерів, різна техніка, а також особовий склад росіян.
Американські ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомляли, що атака була проведена ракетами ATACMS. А вже ввечері інформацію про те, що Україна отримала ці ракети підтвердив президент Володимир Зеленський.
Більше про ці ракети ви можете прочитати в матеріалі РБК-Україна.
Крім того, в коментарі РБК-Україна військовий експерт Іван Киричевський пояснив важливість ATACMS для ЗСУ на цьому етапі війни.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.