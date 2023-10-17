Контрнаступ не прискорять. Експерт пояснив важливість ATACMS для ЗСУ на цьому етапі війни

Сьогодні українські військові вперше застосували на полі бою американські ракети ATACMS, про які Україна тривалий час просила США. Однак навряд чи ці ракети вплинуть на український контрнаступ.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав військовий експерт Defense Express Іван Киричевський.

За словами Киричевського, самі по собі ракети не можуть прискорити наступальні чи контрнаступальні дії, оскільки значну роль в цьому процесі грає обстановка на землі.

"Ракети - це не той інструмент, який може прискорити темпи наступу. Коли говорять про повільний контрнаступ, то проблема в тому, що росіяни добре окопалися", - пояснив він.

Водночас на думку Киричевського, українські військові могли б застосовувати ракети ATACMS для ударів по російських штабах та командних пунктах. Наприклад, під Авдіївкою, де зараз намагається наступати РФ, або ж на інших напрямках.

"ATACMS нам зараз потрібні якраз для того, щоб "обробляти" штаби і командні пункти росіян. Якщо говорити про наш випадок, то ЗСУ вперше використали ATACMS для удару по аеродрому. І зробили це успішно. Навіть американці не били ними по аеродромах", - додав експерт.

Однак важливим питанням, за словами Киричевського, є те, скільки цих ракет отримала українська армія, адже в ЗМІ говорять про "декілька штук", а не про десятки. Саме від кількості ракет, як наголошує експерт, залежить, де та як їх будуть застосовувати.

"З одного боку можна малювати інфографіку з орієнтовною дистанцією ураження, але насправді все залежатиме від того, скільки ракет нам дали. Бо, якщо нам дійсно дали кілька ракет, то немає сенсу говорити, що ми зараз "просадимо" всю російську авіацію і вона перестане літати", - резюмував він.

Україна застосувала ATACMS

Сьогодні вночі українські Сили спеціальних операцій завдали ударів по аеродромах окупованих Бердянська та Луганська. В результаті було знищено майже десяток гелікоптерів, системи ППО, різна інша техніка, а також особовий склад противника.

Після атаки російські "воєнкори" опублікували фотографії з залишками від ракет, якими був обстріляний аеродром Бердянська. Залишки були схожі на частини ракети ATACMS, а також мали відповідні маркування. Вже ввечері 17 жовтня президент Володимир Зеленський підтвердив застосування ATACMS в Україні.

Шлях ATACMS в Україну

За даними джерел видання The Wall Street Journal, невелику партію ATACMS американці відправили в Україну останніми днями. Офіційно США не підтверджували передачу цих ракет Україні.

Однак інформацію щодо схвалення передачі обмеженої кількості ракет раніше вже оприлюднювали західні ЗМІ. Так, NBC News писало, що під час зустрічі президентів України та США у вересні 2023, останній повідомив, що Пентагон надасть невелику кількість ракет ATACMS. Але оголошувати про це не буде.

Все, що відомо про високоточні ракети ATACMS від США, які вже в Україні, читайте в матеріалі РБК-Україна.