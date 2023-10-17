Белый дом подтвердил предоставление Украине ракет ATACMS, но они не бьют на 300 км

"США недавно доставили в Украину ракеты ATACMS радиусом действия до 100 миль (около 160 км - ред.) в рамках нашей постоянной поддержки украинского народа от жесткого вторжения России", - заявила Уотсон.

По ее словам, США считают, что ракеты ATACMS обеспечат значительное увеличение боевых возможностей Украины, ведь позволят поражать цели, расположенные в глубине Украины, и лишат россиян возможности иметь "убежище" на оккупированной территории.

"Мы полны решимости продолжать предоставлять Украине военную помощь, необходимую ей для достижения успеха на поле боя и борьбы за свободу и независимость", - резюмировала Уотсон.

Представитель Совета нацбезопасности США не назвала, какой именно тип ATACMS получила Украина, но вероятно речь идет об ATACMS Block I (M39, MGM-140, MGM-140A). Именно этот тип ракеты имеет радиус действия 165 км. У него также кассетная боевая часть.

От своего аналога, способного лететь на 300 км, ATACMS Block I отличается тем, что имеет большее количество кассетных зарядов - 950, а не 300.