Білий дім опублікував заяву після зриву перемовин Зеленського з Трампом

Сварка Зеленського та Трампа

Нагадаємо, сьогодні, 28 лютого, президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Сполучених Штатів Америки. Там він провів зустріч з президентом США Дональдом Трампом.

Однак під час спілкування з журналістами між Зеленським і Трампом виникла сварка, яка стосувалася війни в Україні.

Зеленський нагадав про те, що війна в Україні не закінчилася, ні за Барака Обами, ні за Дональда Трампа, ні за Джо Байдена. Це викликало різку реакцію у віцепрезидента США Джей ді Венса, а потім і у Трампа.

Після суперечки Зеленський достроково залишив Білий дім. Підписання угоди щодо рідкісноземельних металів між Україною та США скасували.

До того ж американський лідер заявив, що Зеленський не готовий до миру.

Детальніше про зустріч Зеленського з Трампом - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.