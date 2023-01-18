Білий дім очікує оголошення додаткової допомоги для України від партнерів по "Рамштайну"

Адміністрація президента США Джо Байдена очікує, що за результатами засідання Контактної групи з питань оборони України на авіабазі Рамштайн у Німеччині, яке відбудеться цього тижня, країни-члени формату оголосять про додаткову оборонну допомогу для української армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ" , який цитує представника Ради нацбезпеки Білого дому з питань стратегічних комунікацій Джона Кірбі під час телефонного брифінгу.

"Я думаю, ви побачите деякі додаткові внески від країн з усього світу для України. І це має значення. Міжнародне співтовариство об’єднується, щоби зробити це в такий спосіб, який їм під силу", - сказав Кірбі в коментарі про заплановану зустріч у форматі "Рамштайн".

Також він зазначив, що Сполучені Штати контактують безпосередньо із союзниками та партнерами по всьому світу, "щоб побачити, що вони можуть дати, що може бути доступним для них або що вони можуть зробити доступним для України".

Водночас, за словами представника Білого дому, США визнає, що кожна нація, залучена до цього процесу "має власні інтереси національної безпеки та проблеми, з якими їм доводиться мати справу".