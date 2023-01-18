Белый дом ожидает объявления дополнительной помощи для Украины от партнеров по "Рамштайну"
Администрация президента США Джо Байдена ожидает, что по результатам заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе Рамштайн в Германии, которое состоится на этой неделе, страны-члены формата объявят о дополнительной оборонной помощи для украинской армии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ", который цитирует представителя Совета нацбезопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джона Кирби во время телефонного брифинга.
"Я думаю, вы увидите некоторые дополнительные взносы от стран со всего мира для Украины. И это имеет значение. Международное сообщество объединяется, чтобы сделать это таким образом, как им по силам", - сказал Кирби в комментарии о запланированной встрече в формате "Раммштайн".
Также он отметил, что Соединенные Штаты контактируют непосредственно с союзниками и партнерами по всему миру, чтобы увидеть, что они могут дать, что может быть доступным для них или что они могут сделать доступным для Украины.
В то же время, по словам представителя Белого дома, США признают, что каждая нация, вовлеченная в этот процесс, "имеет собственные интересы национальной безопасности и проблемы, с которыми им приходится иметь дело".
Напомним, следующее заседание партнеров по обороне Украины в формате "Рамштайн" состоится 20 января.
Ранее РБК-Украина рассказывала, что известно о новой встрече в формате "Рамштайн" и чего от нее ожидать.
Глава Пентагона Остин в контексте предстоящей встречи "Рамштайн" отметил, что Штаты будут поддерживать Украину, пока это будет нужно.
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