Білий дім про нові санкції США: змусять Росію робити важкий вибір

Нові санкції США проти російського енергетичного сектору суттєво знизять доходи РФ. Вони також змусять Москву робити "важкий вибір".

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки при Білому домі Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

"[Нові санкції] створюють значний тиск на російську економіку, це дедалі більше змушуватиме російське керівництво робити важкий вибір", - сказав Кірбі.

Він нагадав, що минулого року США ввели санкції проти російських банків, зокрема "Газпромбанку". Це сильно вдарило по російському енергетичному сектору.

"Ми вважаємо, це має посилити тиск [на Росію] і сприяти і без того похмурим економічним прогнозам на 2025 рік та надалі для пана Путіна та його економіки воєнного часу", - наголосив представник Білого дому.

За словами Кірбі, нові антиросійські санкції суттєво знизять доходи Росії і змусять Москву втрачати мільярди доларів щомісяця.

На питання про те, чи доведеться адміністрації Дональда Трампа звертатися до конгресу, щоб скасувати санкції, він відповів ствердно.

"Думаю, що так. Я маю на увазі, що це рішення президента Байдена. Я б залишив наступній адміністрації визначати, яких заходів на рівні виконавчої влади вони можуть захотіти вжити надалі, якщо вони захочуть вжити якихсь заходів", - пояснив він.