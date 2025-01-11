Белый дом о новых санкциях США: заставят Россию делать трудный выбор

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

"[Новые санкции] создают значительное давление на российскую экономику, это будет все больше заставлять российское руководство делать трудный выбор", - сказал Кирби.

Он напомнил, что в прошлом году США ввели санкции против российских банков, в частности "Газпромбанка". Это сильно ударило по российскому энергетическому сектору.

"Мы считаем, это должно усилить давление [на Россию] и способствовать и без того мрачным экономическим прогнозам на 2025 год и в дальнейшем для Путина и его экономики военного времени", - подчеркнул представитель Белого дома.

По словам Кирби, новые антироссийские санкции существенно снизят доходы России и заставят Москву терять миллиарды долларов ежемесячно.

На вопрос о том, придется ли администрации Дональда Трампа обращаться к конгрессу, чтобы отменить санкции, он ответил утвердительно.

"Думаю, что да. Я имею в виду, что это решение президента Байдена. Я бы оставил следующей администрации определять, какие меры на уровне исполнительной власти они могут захотеть принять в дальнейшем, если они захотят принять какие-то меры", - пояснил он.