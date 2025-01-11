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Белый дом о новых санкциях США: заставят Россию делать трудный выбор

Вашингтон, Суббота 11 января 2025 09:34
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Белый дом о новых санкциях США: заставят Россию делать трудный выбор Фото: координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Новые санкции США против российского энергетического сектора существенно снизят доходы РФ. Они также заставят Москву делать "тяжелый выбор".

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

"[Новые санкции] создают значительное давление на российскую экономику, это будет все больше заставлять российское руководство делать трудный выбор", - сказал Кирби.

Он напомнил, что в прошлом году США ввели санкции против российских банков, в частности "Газпромбанка". Это сильно ударило по российскому энергетическому сектору.

"Мы считаем, это должно усилить давление [на Россию] и способствовать и без того мрачным экономическим прогнозам на 2025 год и в дальнейшем для Путина и его экономики военного времени", - подчеркнул представитель Белого дома.

По словам Кирби, новые антироссийские санкции существенно снизят доходы России и заставят Москву терять миллиарды долларов ежемесячно.

На вопрос о том, придется ли администрации Дональда Трампа обращаться к конгрессу, чтобы отменить санкции, он ответил утвердительно.

"Думаю, что да. Я имею в виду, что это решение президента Байдена. Я бы оставил следующей администрации определять, какие меры на уровне исполнительной власти они могут захотеть принять в дальнейшем, если они захотят принять какие-то меры", - пояснил он.

Санкции против России

Напомним, 10 января стало известно, что США ввели новые санкции против российского энергетического сектора. В список попали более 30 российских нефтесервисных компаний. Санкции направлены на блокирование двух крупных российских производителей нефти, а именно "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз".

Также под санкции США попал гендиректор российской государственной энергетической компании "Росатом" Алексей Лихачев.

Вслед за США санкции против "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз" ввела также Великобритания.

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