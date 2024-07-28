Білий дім назвав удар по Голанах "жахливим", і висловився про підтримку Ізраїля

Сам обстріл спортивного поля Вашингтон назвав "жахливим".

В Білому домі підтвердили підтримку Ізраїлю проти усіх бойовиків та радикальних формувань, зокрема "Хезболли", яку Тель-Авів звинуватив в цьому ракетному ударі у суботу, 27 липня.

"Наша підтримка безпеки Ізраїлю є залізною та непохитною проти всіх підтримуваних Іраном терористичних угруповань, включаючи ліванську "Хезболлу"", - заявив речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

Удар по Голанах

Раніше повідомлялося, що 27 липня ввечері Ізраїль заявив про удар "Хезболли" по стадіону в районі Мадждал-Шамса на Голанських висотах. В результаті атаки загинуло 11 людей, серед яких є діти, та ще понад 30 людей отримали поранення.

Цей удар ізраїльська сторона вже назвала найбільш смертоносною.

Пізніше стало відомо, що ізраїльський прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху терміново повертається з США на батьківщину. В МЗС Ізраїлю заявили, що атака "Хезболли" "перетнула всі червоні лінії, і відповідь буде відповідною".

Між тим в самому угрупованні "Хезболла" заперечували свою відповідальність за даний ракетний удар.

Додамо, що у Штатах вже висловили стурбованість щодо того, що удар по Голанах може призвести до війни між Ізраїлем та "Хезболлою".

Також повідомлялося, що Ізраїль готує відповідь на атаку по Голанах. Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант вже обрав "напрямок дій" для відповіді.