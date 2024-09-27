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Білий дім назвав дату наступного "Рамштайну", зустріч очолить Байден

Фото: президент США Джо Байден (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Наступна зустріч з оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться 12 жовтня. Засідання очолить президент США Джо Байден.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Білого дому.

Білий дім повідомив деталі зустрічі Байдена на президента України Володимира Зеленського. Лідери обговорили допомогу США для України. 

"Президент Байден окреслив своє рішення збільшити безпекову допомогу США Україні, а президент Зеленський представив свій план досягнення перемоги над Росією", - йдеться у повідомленні.

Лідери обговорили дипломатичні, економічні та військові аспекти плану перемоги України та доручили своїм командам провести консультації щодо наступних кроків. Президенти домовилися розглянути прогрес на наступній зустрічі у форматі "Рамштайн" у Німеччині.

"12 жовтня 2024 року президент Байден проведе зустріч на рівні лідерів Контактної групи з питань оборони України в Німеччині, де двоє лідерів розглянуть прогрес у цих консультаціях і координуватимуть з міжнародними партнерами додаткову допомогу для України", - зазначили у Білому домі.

 

Візит Зеленського до США

Президент України Володимир Зеленський перебуває з візитом у США. Він виступив на Раді безпеки ООН та Генеральній Асамблеї ООН.

Зеленський зустрівся з президентом США Джо Байденом і представив йому план перемоги України. Також з планом ознайомилася віцепрезидент США, кандидатка у президенти США Камала Гарріс.

Варто зазначити, що ще до прибуття Зеленського до США йшли розмови про те, що президент України зустрінеться з іншим кандидатом на пост президента США - республіканцем Дональдом Трампом. Згодом у команді Трампа заявляли, що не планували зустріч. Проте сьогодні політик повідомив, що зустріч все ж відбудеться.

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