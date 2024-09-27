Білий дім назвав дату наступного "Рамштайну", зустріч очолить Байден

Візит Зеленського до США

Президент України Володимир Зеленський перебуває з візитом у США. Він виступив на Раді безпеки ООН та Генеральній Асамблеї ООН.

Зеленський зустрівся з президентом США Джо Байденом і представив йому план перемоги України. Також з планом ознайомилася віцепрезидент США, кандидатка у президенти США Камала Гарріс.

Варто зазначити, що ще до прибуття Зеленського до США йшли розмови про те, що президент України зустрінеться з іншим кандидатом на пост президента США - республіканцем Дональдом Трампом. Згодом у команді Трампа заявляли, що не планували зустріч. Проте сьогодні політик повідомив, що зустріч все ж відбудеться.

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