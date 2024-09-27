Зеленський представив Камалі Гарріс план перемоги у війні з Росією

Президент Володимир Зеленський представив віце-президенту США Камалі Гарріс план перемоги України у війні з Російською Федерацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал глави держави.

"Ми повинні закінчити цю війну, нам потрібен справедливий мир. Ми повинні захистити наших людей - українські родини, українських дітей - і всіх від путінського зла. І ми вдячні Америці за те, що вона весь цей час підтримує Україну", - написав Зеленський.

За словами Зеленського, він поділився деталями плану перемоги з Гарріс та підкреслив важливість роботи у повній координації зі США.

Візит президента України до США

З 22 вересня президент Володимир Зеленський перебуває з офіційним візитом у Сполучених Штатах.

Під час робочої поїздки глава держави провів низку зустрічей з американськими конгресменами та політиками, а також лідерами іноземних держав у рамках 79-ї сесії Генасамблеї ООН.

У четвер, 26 вересня, Зеленський зустрівся з Джо Байденом у Білому домі та презентував свій план перемоги України.

Байден заявив, що США не припинять надавати Україні військову допомогу.

Крім того, Зеленський провів зустріч з віце-президентом США, кандидатом на пост президента Камалою Гарріс. Вона розкритикувала заяви деяких американських політиків про необхідність завершити війну з Росією шляхом здачі територій України агресору.

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